Raffadali, colpo in banca da oltre 50mila euro: chieste tre condanne

Il pubblico ministero Chiara Bisso, al termine della sua requisitoria, ha chiesto la condanna dei tre imputati, ritenuti gli autori del maxi colpo da oltre 50mila euro, perpetrato nel febbraio del 2020, alla banca “Popolare Sant’Angelo”, di via Porta Agrigento, nel centro di Raffadali. Si tratta di Raffaele Salvatore Fragapane, 44 anni, di Santa Elisabetta, cugino di Francesco Fragapane, entrambi coinvolti nell’inchiesta antimafia “Montagna”, e imparentato con il boss ergastolano Totò Fragapane, e due palermitani Umberto D’Arpa, 54 anni, e Martino Merino, 27 anni.

Chiesti 4 anni e 6 mesi di reclusione per Fragapane, e per il palermitano D’Arpa; 4 anni per Merino. Si torna in aula il 31 marzo prossimo, con le arringhe dei difensori, gli avvocati Ninni Giardina, Giuseppe Barba e Umberto Seminara, poi il Gup del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, emetterà la sentenza. Il processo è celebrato con il rito abbreviato.

Fragapane, all’epoca del fatto era libero nonostante una condanna a 10 anni e 8 mesi di reclusione, rimediata al processo, scaturito dal blitz antimafia “Montagna”. Proprio il sabattese è ritenuto il basista della “banda”, e durante la rapina, sarebbe rimasto all’esterno dell’istituto di credito, a bordo di un fuoristrada, usato per la fuga, e a fare da “palo”.

In due erano penetrati all’interno, con volto coperto da sciarpe, e apparentemente non armati. I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, nelle ore successive al “colpo” hanno bloccato e arrestato tre soggetti. La svolta c’è stata quando i carabinieri hanno notato un’autovettura sospetta, all’interno dell’area di sosta di un distributore di carburante, in territorio di Sant’Angelo Muxaro, in direzione di fuga verso Palermo. Auto simile ad una che era stata vista allontanarsi da poco distante rispetto alla banca dopo la rapina. I tre sono rimasti sorpresi, e non hanno opposto resistenza. Addosso ad uno dei tre è stato trovato un cutter di 6 centimetri.