Morgana è il nuovo coordinatore politico del collegio Udc di Licata

Giuseppe Morgana è il nuovo Coordinatore Politico del Collegio di Licata per l’Udc Italia guidato in Sicilia da Decio Terrana. Sentito infatti anche il parere favorevole del Coordinatore agli Enti Locali per la Provincia di Agrigento, Silvio Alessi, l’Udc continua a consolidarsi nella provincia di Agrigento con una personalità che darà grande contributo al Partito dello Scudo Crociato.

“Sono molto felice per la nomina di Giuseppe – afferma Terrana – Siamo in continua crescita ovunque, tanti giovani hanno grande interesse a mettersi in gioco per il proprio territorio e per trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia. Nela Provincia di Agrigento ci stiamo consolidando sempre più sul territorio e con la nomina del Coordinatore Politico del Collegio di Licata andiamo a rafforzare il progetto di concretezza portato avanti in questi anni, volendo essere sempre più presenti sul territorio e quindi più vicino ai cittadini”.

Soddisfatto il palmese Giuseppe Morgana che a tal proposito trasmette: “Sono stato fin dal 2001 nel coordinamento provinciale del movimento giovanile, promotore di liste civiche a Palma e assessore nel 2017. Da sempre nel mondo dell’associazionismo, ritorno con immutata voglia di lavorare ed entusiasmo grazie al grande lavoro del Coordinatore Regionale On. Decio Terrana, che ringrazio per l’opportunità, in un momento in cui non ci si può chiedere cosa può fare la politica per noi ma cosa noi possiamo fare per la politica. Bisogna ritornare a stare in mezzo alla gente con l’equilibrio e la moderazione che è propria dell’Udc; l’antipolitica del Movimento 5 Stelle sta dimostrando la propria evanescenza nel quadro politico attuale. E quindi è giusto coinvolgere le nostre professionalità ed esperienze singole per un grande progetto comune”.

Così il Responsabile agli Enti Locali per la Provincia di Agrigento, Silvio Alessi: “Con Giuseppe continuiamo a portare avanti il nostro importante progetto di radicamento sul territorio che vede ogni giorno consiglieri comunali ed amministratori attuali e del passato aderire all’Udc. Il grande lavoro del Coordinatore Regionale Decio Terrana ogni giorno trova conferme in ogni comune dell’Isola”.