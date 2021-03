La Seap Dalli Cardillo vince in rimonta 3-1 sull’insidioso campo di Santa Teresa di Riva

La Seap Dalli Cardillo guidata dal coach Massimo Dagioni ha vinto in rimonta 3-1, sull’insidioso campo dell’Amando Volley Santa Teresa di Riva, nella gara di recupero della seconda giornata di andata del campionato di serie B1, girone E2. Le biancazzurre hanno sfoderato una superba prestazione in ogni fondamentale e al termine di un’autentica battaglia agonistica sono riuscite ad imporsi per 3 set a uno, portando a casa l’intera posta in palio.

Questi i parziali: 25-21, 22-25, 21-25, 34-36. Con questi tre punti il sestetto del presidente Nino Di Giacomo sale in classifica a quota 12 punti e conquista la quarta vittoria in sei partite. Ancora una partita da incorniciare per l’opposto torinese Sara Stival, con 31 punti a referto. Ottima la regia di Valeria Carucata. In campo anche Fabiola Ruffa che con le sue battute ha messo spesso in difficoltà la ricezione avversaria.