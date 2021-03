Superate le 360 mila le dosi inoculate in Sicilia dall’avvio della campagna di vaccinazione anti Covid. Solo tra lunedì e martedì ne sono state somministrate 26 mila.

E anche nell’Isola è partita la vaccinazione domiciliare per gli over 80, mentre proseguono le somministrazioni per il personale scolastico.

Lo stesso accade per le forze armate, forze dell’ordine, e polizia municipale, nella fascia d’età tra 18 e 65 anni.