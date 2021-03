Rissa in strada davanti a decine di persone, 6 feriti (2 agenti). Arrestati 4 empedoclini

Con le accuse di rissa aggravata in concorso, e lesioni personali aggravate, i poliziotti del Commissariato “Frontiera”, dopo alcune indagini, hanno arrestato quattro empedoclini. Si tratta di un quarantenne, un cinquantenne, e due venticinquenni. Tutti disoccupati. I quattro, unitamente ad altri soggetti in corso di identificazione, si sono affrontati, l’altra sera, in piazza Raffaello, nel noto quartiere “degli Indiani”, in contrada “Vincenzella”, per motivi ancora sconosciuti.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una trentina di persone, tutti residenti nel rione. Senza non poche difficoltà, sono riusciti a sedare la zuffa. Sia i quattro empedoclini arrestati dopo la baruffa, che i due poliziotti accorsi per primi, sono rimasti feriti, e trasportati al pronto soccorso “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Tutti quanti hanno riportato varie lesioni, ed escoriazioni, giudicate guaribili con prognosi di venti giorni.