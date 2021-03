Covid nell’Agrigentino, 29 nuovi casi e due vittime (una donna di Cianciana e un uomo a Favara)

Accertati 29 nuovi casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore, in provincia di Agrigento, a fronte di 229 tamponi processati. C’è anche un nuovo ricoverato. E si registrano ben 43 guariti. Ci sono due deceduti, uno a Cianciana (una donna di 90 anni, ricoverata all’ospedale di Sciacca), e uno a Favara (l’ingegnere Santo Pitruzzella, un libero professionista apprezzato e stimato da tutti). Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.905 (1 marzo 2020 – 2 marzo 2021). Gli attuali positivi sono a 461 (meno 15 rispetto a ieri) , di cui 429 in trattamento domiciliare, e 32 ricoverati (27 si trovano in ospedale, 2 in strutture lowcare, e 3 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.292. I deceduti sono 152. I pazienti ricoverati si trovano: 24 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 2 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 1 Sciacca hotel Covid, e 1 Canicattì hotel covid ex Ipab. Sono 3 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tutti al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 56.276 tamponi.

“L’Asp ci ha notificato il fine isolamento di 6 concittadini e 2 nuovi casi di positività. Sono 30 i soggetti positivi al covid. I nuovi contagi sono da ricondurre all’ambito familiare, tutti sono sottoposti a trattamento domiciliare. Auguriamo loro una veloce guarigione”, afferma il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

“Si registrano altri due nuovi contagi nella nostra città. Non ci sono stati decessi mentre ci sono state otto guarigioni. Il totale delle persone in trattamento è di 48 casi. Ma è un dato ancora in evoluzione e temiamo che i cattivi comportamenti dei giorni scorsi possano fare risalire la curva dei contagi”, dice il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 707 (45 attuali contagiati, 647 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 19 (5 attuali contagiati, e 14 guariti); Aragona 134 (7 attuali contagiati, 124 guariti e 3 deceduti); Bivona 13 (1 attuale contagiato, e 12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 17 (3 attuali contagiati e 14 guariti); Caltabellotta 20 (2 attuali contagiati, 17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 64 (17 attuali contagiati, 45 guariti, 2 deceduti); Cammarata 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Campobello di Licata 256 (30 attuali contagiati, 216 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 615 (29 attuali contagiati, 572 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 92 (3 attuali contagiati, 87 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 5 attuali contagiati, e 27 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 24 (7 attuali contagiati, 15 guariti e 2 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 396 (34 attuali contagiati, 357 guariti e 5 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Licata 461 (61 attuali contagiati, 387 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 6 (1 attuale contagiato e 5 guariti); Menfi 154 ( 1 attuale contagiato, 146 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (3 attuali contagiati, 43 guariti e 2 deceduto); Montevago 69 (13 attuali contagiati, 54 guariti e 2 deceduti); Naro 120 ( 10 attuali contagiati, 108 guariti e 2 deceduti); Palma di Montechiaro 270 (30 attuali contagiati, 236 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 268 (69 attuali contagiati (oltre 50 sono migranti), 194 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (3 attuali contagiati e 70 guariti); Raffadali 160 (15 attuali contagiati, 142 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 315 (311 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (4 attuali contagiati, e 53 guariti); Ribera 271 (9 attuali contagiati, 254 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 211 (192 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 57 ( 3 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 29 (28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 149 (3 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 431 (31 attuali contagiati, 386 guariti e 14 deceduti); Siculiana 66 (15 attuali contagiati e 51 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).