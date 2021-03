Ribera. Fumi in atmosfera, e inquinamento della acque: sequestrato stabilimento

I militari della Guardia di finanza della Compagnia di Sciacca hanno sequestrato uno stabilimento industriale, di oltre

19.000 metri quadrati, in territorio di Ribera, dove si procedeva all’estrazione dell’olio dalle sanse, e alla raffinazione di olii ad uso alimentare. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Sciacca Alberto Davico, su richiesta del pubblico ministero Michele Marrone, per gravi violazioni penalmente rilevanti alla vigente normativa in materia ambientale.

Le indagini culminate con il sequestro dell’opificio sono state avviate nel mese di dicembre 2020, durante l’ultima campagna olearia, dopo che alcuni militari in servizio di controllo economico del territorio lungo la strada statale 115 avevano notato anomale e cospicue emissioni di fumi nell’aria provenienti da quell’industria alimentare, che avevano ingenerato il sospetto che le lavorazioni ivi eseguite potessero non rispettare i protocolli e le vigenti disposizioni in materia ambientale.