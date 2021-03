Palma, progettazione esecutiva porto in gara. Castellino: “Verso traguardo storico”

“Un’altra tappa di fondamentale importanza per la nostra Palma di Montechiaro – dice raggiante il primo cittadino – per raggiungere l’ennesimo traguardo Storico: la realizzazione del Porto, una fondamentale opera strategica per la nostra Città. Il bando, che scadrà il 15 marzo prossimo alle 9 è consultabile al seguente link: https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it/tender/1206 . Per questo risultato, ringrazio i miei collaboratori, gli assessori, il Presidente del Consiglio comunale, Domenico Scicolone ed i consiglieri comunali (quelli di Maggioranza e quasi tutti quelli di Minoranza), per il loro indispensabile sostegno e contributo. Inoltre, un grazie va al Settore Lavori Pubblici guidato dall’Arch. Salvatore Di Vincenzo, l’Ufficio di Ragioneria guidato da Vincenzo Catalano, il Segretario Piero Amorosia e la sua vice Rosalba Di Blasi e tutti gli Uffici Comunali, nessuno escluso, per il loro professionale ed indispensabile lavoro. Senza la collaborazione di tutti non sarebbe stato possibile raggiungere questa importantissima tappa per la nostra comunità”.