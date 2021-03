Covid, prorogata ordinanza. Musumeci: “Controlli obbligatori per chi arriva in Sicilia”

Prorogata dal presidente della Regione Nello Musumeci, l’ordinanza che stabilisce controlli obbligatori per chi arriva in Sicilia. Fino al 5 marzo saranno operativi tutti i punti di controllo e i drive-in per i tamponi rapidi. Chi arriva nell’Isola deve registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it.

Tra le altre proroghe anche anche quella sulle misure di distanziamento. I titolari degli esercizi pubblici, sono tenuti a comunicare all’Asp il numero massimo dei clienti, che possono essere accolti all’interno dei loro locali, con l’affissione di un cartello all’esterno. I centri commerciali devono munirsi del “contapersone”.

Inoltre i titolari degli esercizi pubblici, in accordo con l’Asp e attraverso le associazioni di categoria, possono disporre settimanalmente, e su base volontaria, l’esecuzione dei tamponi nei drive in disponibili, per i dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico.