Covid in provincia di Agrigento, un nuovo caso e un morto a Sciacca

C’è un nuovo caso di Covid-19 in provincia di Agrigento, a fronte di 351 tamponi processati. Da registrare anche 3 nuovi ricoverati, e 26 guariti. C’è un deceduto, a Sciacca. Si tratta di una donna di 90 anni di Cianciana. Era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale saccense. Nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate, in serata il decesso. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.875 (1 marzo 2020 – 1 marzo 2021). Gli attuali positivi sono a 476 (meno 29 rispetto a ieri) , di cui 444 in trattamento domiciliare, e 32 ricoverati (26 si trovano in ospedale, 2 in strutture lowcare, e 4 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.249. I deceduti sono 150. I pazienti ricoverati si trovano: 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 2 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 1 Sciacca hotel Covid, e 1 Canicattì hotel covid ex Ipab. Salgono a 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tutti al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 56.398 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 705 (51 attuali contagiati, 639 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 17 (3 attuali contagiati, e 14 guariti); Aragona 133 (6 attuali contagiati, 124 guariti e 3 deceduti); Bivona 13 (1 attuale contagiato, e 12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 14 (14 guariti); Caltabellotta 20 (2 attuali contagiati, 17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 62 (15 attuali contagiati, 45 guariti, 2 deceduti); Cammarata 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Campobello di Licata 254 (32 attuali contagiati, 212 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 613 (32 attuali contagiati, 567 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 92 (8 attuali contagiati, 82 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 32 ( 5 attuali contagiati, e 27 guariti); Cattolica Eraclea 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Cianciana 23 (7 attuali contagiati, 15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 395 (38 attuali contagiati, 353 guariti e 4 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Licata 461 (61 attuali contagiati, 387 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 6 (1 attuale contagiato e 5 guariti); Menfi 153 ( 146 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (3 attuali contagiati, 43 guariti e 2 deceduto); Montevago 69 (17 attuali contagiati, 50 guariti e 2 deceduti); Naro 119 ( 9 attuali contagiati, 108 guariti e 2 deceduti); Palma di Montechiaro 267 (27 attuali contagiati, 236 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 268 (69 attuali contagiati (oltre 50 sono migranti), 194 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (3 attuali contagiati e 70 guariti); Raffadali 159 (15 attuali contagiati, 141 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 315 (311 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (4 attuali contagiati, e 53 guariti); Ribera 270 (8 attuali contagiati, 254 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 211 (192 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 56 ( 2 attuali contagiati, 53 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 29 (28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 149 (3 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 426 (28 attuali contagiati, 384 guariti e 14 deceduti); Siculiana 65 (23 attuali contagiati e 42 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).