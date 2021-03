Bivona, in fiamme mezzo agricolo appartenente a due agricoltori

In fiamme un trattore agricolo, appartenete a due braccianti agricoli di Bivona, il proprietario di 69 anni, e il comproprietario di 55 anni. Il mezzo si trovava parcheggiato in via Vittorio Alfieri, nell’abitato del piccolo comune della provincia agrigentina. L’incendio, divampato, nel corso delle ore notturne, ha devastato pesantemente il mezzo. E non c’è stato nemmeno l’intervento dei Vigili del fuoco. Le fiamme si sono autoestinte.

Sono stati i due bivonesi, nelle ore successive all’evento, a fare l’amara scoperta del mezzo agricolo, oramai devastato dalle fiamme. Quindi hanno presentato una denuncia ai carabinieri della Stazione di Bivona. I militari dell’Arma, coordinati dal Comando Compagnia di Cammarata, per competenza di territorio, si sono recati sul posto, ed hanno effettuato un sopralluogo.

I carabinieri hanno ascoltato, e raccolto i racconti dei due braccianti, nel tentativo di ricavare qualche elemento utile, di quello che potrebbe essere un attentato intimidatorio. Si seguirebbe quindi la pista dolosa, anche se non viene tralasciata l’ipotesi del fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico.