“Pizzicato” nuovamente alla guida senza patente, denunciato empedoclino

Nel corso di un controllo è risultato privo di patente di guida, poiché già revocatagli. Per un 35enne di Porto Empedocle, C.M., pregiudicato, è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida senza patente, in quanto recidivo della stessa ipotesi di reato. Tutto quanto è successo, l’altra sera, in una delle strade centrali, mentre in quei momenti i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, erano impegnati in alcuni controlli stradali.

Uno dei militari dell’Arma ha visto avvicinarsi una Moto Ape, dall’andatura incerta, con una persona a bordo, che già da lontano mostrava segni di nervosismo, e alzando la paletta, immediatamente ha intimato di accostare. Il giovane si è fermato.

A quel punto gli uomini in divisa hanno iniziato un accurato controllo sulla documentazione, e sul mezzo. Da lì a pochi attimi la scoperta, che il ragazzo non aveva il documento di guida. Ha ammesso di essere in torto, e delle conseguenze a cui andava incontro. Gli investigatori dell’Arma hanno sottoposto, infine, a uno minuzioso accertamento il mezzo a tre ruote, per verificare se fosse di provenienza furtiva.