Agrigento, si ribalta auto: giovane lievemente ferito

Per alcuni minuti ha fatto temere il peggio l’incidente stradale, avvenuto lungo la strada statale 115, precisamente a poche decine di metri dal bivio per Naro. Coinvolto un giovane agrigentino, alla guida di una Fiat Panda (nella foto). Ha riportato lievi traumi sparsi sul corpo. Mentre l’utilitaria è ridotta in un ammasso di lamiere. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava percorrendo la trafficata arteria, quando all’improvviso, ha urtato contro un’altra vettura nello stesso senso di marcia.

L’automobilista ha perso il controllo. Quindi il mezzo è sbandato, ed è uscito fuori strada, per poi ribaltarsi ad alcuni metri di distanza, vicino ad alcuni alberi. Sono stati altri automobilisti di passaggio a prestare i primi soccorsi, e a segnalare l’incidente al centralino unico di emergenza. L’automobilista è stato soccorso. Nulla di grave. Resta la paura e la consapevolezza di averla scampata grossa.