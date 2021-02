San Cataldo, si schianta contro un palo: muore sedicenne con la passione per le moto

Un sedicenne, Francesco Giambra, è morto in un incidente stradale, avvenuto in via Beppe Montana, nel centro di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Il ragazzo è rimasto ucciso nell’impatto con un palo, contro cui è finito, dopo aver perso il controllo della sua motocicletta.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118. Il cuore di Francesco si è fermato durante il trasporto in ospedale. Inutili i tentativi del personale medico del 118 di rianimarlo. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un ragazzo allegro, educato e ben voluto da tutti, con una grande passione: le moto. Questo era Francesco Giambra. Sconvolta l’intera comunità di San Cataldo.