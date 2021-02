Agrigento, fermati a bordo di scooter rubato: denunciati due minorenni

Fermati a bordo di uno scooter, risultato rubato a metà febbraio, ad Agrigento. Due minori di Fontanelle sono finiti nei guai. A loro carico è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per l’ipotesi di reato di ricettazione.

Transitando dalle parti del Quadrivio Spinasanta, i carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno notato i due ragazzi su un ciclomotore, modello Piaggio Liberty 125. Si sono insospettiti per l’atteggiamento nervoso, mostrato sin da subito dagli occupanti, alla vista della gazzella.

A questo punto è stato deciso di procedere all’identificazione dei soggetti. Subito gli è stato intimato l’Alt. Da una prima verifica con la banca dati, e attraverso il numero del telaio, è stato possibile appurare, che quel mezzo a due ruote, era di provenienza furtiva.

Era stato rubato poche settimane fa, in una strada centrale della città. Il ciclomotore è stato sequestrato, e nelle prossime ore restituito al legittimo proprietario.