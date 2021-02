Tragico incidente, nello scontro fra due mezzi un morto e tre feriti

Un operaio di Trapani, Pietro Serpentania, di 49 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, tra Montelepre e Terrasini, in direzione del capoluogo dell’Isola. Per causa ancora da accertare un camion e un furgone si sono scontrati.

Nell’impatto ha perso la vita il 49enne. Fra le persone che viaggiavano sui due mezzi ci sono anche tre feriti e uno è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale di “Villa Sofia” a Palermo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I rilievi per accertare le responsabilità sono eseguiti dalla polizia stradale. Sono intervenuti anche i dipendenti dell’Anas per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.