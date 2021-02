Favara, ladri rubano cassaforte in un negozio: ma era vuota

Ignoti ladri si sono intrufolati in un negozio “Compro Oro”, nel centro di Favara, portando via la cassaforte, ritenendo che fosse piena di monili d’oro. Poi sono fuggiti via. E’ successo nelle ore notturne.

A fare l’amara scoperta del furto sono stati i titolari, all’orario di apertura dell’attività lavorativa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Favara, i quali, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini.

Quasi sicuramente l’altra amarissima sorpresa l’hanno avuta, poco più tardi, anche gli autori del raid, all’apertura della cassaforte, trovata completamente vuota.