Covid in provincia di Agrigento, contagi in aumento: 65 nuovi casi. Due morti

Contagi triplicati nelle ultime 24 ore, in provincia di Agrigento. Accertati 65 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 280 tamponi processati. Tra i comuni più “colpiti”, ben 41 nuovi positivi a Porto Empedocle, 5 a Canicattì, 3 ad Alessandria della Rocca, Camastra, Castrofilippo, e Sciacca, 2 ad Agrigento. Il borgo di Sambuca di Sicilia, che ha pagato un prezzo altissimo in questa pandemia, con 19 morti, da oggi è Covid free, tutti guariti. Da registrare anche 3 nuovi ricoverati, e 24 guariti. Purtroppo ci sono due deceduti, a Campobello di Licata e Licata.

“L’Asp ha notificato ufficialmente 1 positivo e 4 guariti/fine isolamento. Purtroppo abbiamo anche il decesso di una nostra concittadina che era risultata positiva. Alla famiglia la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze. In totale abbiamo 30 positivi”, dice il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.805 (1 marzo 2020 – 25 febbraio 2021). Gli attuali positivi salgono a 487 , di cui 455 in trattamento domiciliare, e 32 ricoverati (25 si trovano in ospedale, 4 in strutture lowcare, e 3 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.172. I deceduti sono 146. I pazienti ricoverati si trovano: 21 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 3 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 2 Sciacca hotel Covid, e 2 Canicattì hotel covid ex Ipab. Sono a 3 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tutti al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 55.266 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 689 (49 attuali contagiati, 627 guariti e 13 deceduti); Alessandria della Rocca 17 (3 attuali contagiati, e 14 guariti); Aragona 131 (4 attuali contagiati, 124 guariti e 3 deceduti); Bivona 13 (1 attuale contagiato, e 12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 14 (14 guariti); Caltabellotta 20 (2 attuali contagiati, 17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 62 (15 attuali contagiati, 45 guariti, 2 deceduti); Cammarata 33 (33 guariti); Campobello di Licata 253 (33 attuali contagiati, 211 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 611 (31 attuali contagiati, 566 guariti e 14 deceduti); Casteltermini 92 (8 attuali contagiati, 82 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 31 ( 4 attuali contagiati, e 27 guariti); Cattolica Eraclea 34 (5 attuali contagiati e 29 guariti); Cianciana 18 (2 attuali contagiati, 15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 392 (52 attuali contagiati, 336 guariti e 4 deceduti); Grotte 81 (79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 34 (1 attuale contagiato e 33 guariti); Licata 453 (62 attuali contagiati, 378 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 5 (5 guariti); Menfi 153 ( 146 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (5 attuali contagiati, 41 guariti e 2 deceduto); Montevago 69 (19 attuali contagiati, 48 guariti e 2 deceduti); Naro 119 ( 9 attuali contagiati, 108 guariti e 2 deceduti); Palma di Montechiaro 263 (23 attuali contagiati, 236 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 259 (63 attuali contagiati, 191 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 73 (3 attuali contagiati e 70 guariti); Raffadali 153 (11 attuali contagiati, 139 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 315 (3 attuali contagiati, 308 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (5 attuali contagiati, e 52 guariti); Ribera 270 (15 attuali contagiati, 247 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 211 (192 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 55 ( 1 attuale contagiato, 53 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 29 (2 attuali contagiati, 26 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 149 (3 attuali contagiati, 141 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 417 (25 attuali contagiati, 379 guariti e 13 deceduti); Siculiana 64 (28 attuali contagiati e 36 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).