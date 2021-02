Cimino a sostegno degli operatori dello spettacolo

“Voglio esprimere la mia vicinanza agli operatori dello spettacolo che sono scesi in piazza per protesta nei giorni scorsi”. Le parole sono del deputato del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino, componente della Commissione cultura che ha espresso il sostegno e la condivisione della protesta pacifica tenutasi in tutte le piazze italiane degli operatori dello spettacolo fermi ormai da un anno.

“Bisogna ripartire – afferma – il mondo del cinema, del teatro, dell’arte e dello spettacolo e degli eventi è fermo da troppo tempo. È un settore importante per la nostra economia che dà lavoro a centinaia migliaia di persone in tutto il territorio e lo stop prolungato sta portando conseguenze negative. Dietro questo settore ci sono aziende e piccoli operatori, come i service, con i quali ho avuto diverse interlocuzioni negli ultimi mesi. Opereremo – continua – per mettere in campo i giusti interventi affinché questo settore possa ripartire”. Il deputato del Movimento 5 Stelle considera il settore importante e sostiene la protesta.

“I lavoratori che vivono di cultura e di arte non possono rimanere da soli, bisogna far ripartire in sicurezza il settore, uno dei più importanti in un Paese come l’Italia. Bisogna creare le condizioni affinché si riparta rispettando tutte le norme. La riapertura di teatri e cinema porta lavoro ma allo stesso tempo arricchimento culturale – conclude Cimino – bisogna combattere la precarietà sia lavorativa che culturale”.