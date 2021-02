Agrigento, violazioni anticovid: chiusi due noti locali per un mese

I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Agrigento hanno chiuso due noti locali, uno a San Leone, e l’altro ad Agrigento, per violazioni delle norme anti covid. In particolare i finanzieri hanno riscontrato la presenza nel primo locale, di decine di giovani intenti a consumare bevande all’interno, e con assembramenti all’esterno, e sulla spiaggia.

Nell’attività lavorativa del salotto cittadino, sorpresi diversi avventori, seduti nei tavoli esterni, e altri consumare davanti l’ingresso, anche oltre le ore 18.

In entrambi i casi incuranti delle prescrizioni sul distanziamento sociale, e sul corretto uso delle mascherine.

Ai titolari dei due esercizi, peraltro recidivi per precedenti analoghe contestazioni, è stata anche comminata la sanzione amministrativa di 800 euro, e quella accessoria della chiusura del locale per la durata di trenta giorni.