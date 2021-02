Ravanusa, incendiata porta d’ingresso di abitazione di pensionato

Ignoti incendiari ha dato fuoco al portone d’ingresso di un’abitazione, di proprietà di un pensionato, del luogo, residente in un’altra zona. E’ successo, nel corso delle ore notturne, in via Ecce Homo, nel centro di Ravanusa. I piromani, approfittando dell’oscurità e della strada deserta, hanno cosparso del liquido infiammabile l’uscio di casa, e hanno appiccato il rogo.

I responsabili alla vista delle fiamme si sono frettolosamente allontanati. L’odore acre di fumo è stato avvertito dai vicini di casa. Scattato l’allarme, all’arrivo dei carabinieri della Stazione di Ravanusa, le fiamme si erano già autoestinte, evitando di propagarsi pericolosamente, fino a raggiungere l’appartamento.

Gli accertamenti, da parte dei militari dell’Arma, continuano al fine di individuare i responsabili. Sul caso la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento in seguito ad incendio.

Gli investigatori cercano eventuali filmati di telecamere di videosorveglianza, collocate nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a identificare i piromani.