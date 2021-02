Covid in Sicilia, bollettino 23 febbraio: 452 nuovi casi e 21 morti

Gli attuali positivi nell’Isola sono 28.657, di cui 818 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (meno 25 rispetto a ieri), e altri 135 pazienti in terapia intensiva (meno 7 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 27.704. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 149.854. I guariti sono complessivamente 118.058, mentre il numero delle vittime sale a 4.039.