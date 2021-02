Cimino su riapertura musei: “Siamo sulla strada giusta”

“Siamo sulla strada giusta per vedere riaperti i luoghi della cultura”. Rosalba Cimino, deputato del Movimento 5 Stelle, interviene dopo le parole del ministro Dario Franceschini che prevede una riapertura dei luoghi simbolo della cultura. “Vedere rivivere luoghi come la Valle dei Templi mi riempie di gioia e adesso ritornare a parlare di riapertura di musei e teatri vuol dire che gli appelli delle settimane scorse sono serviti – afferma Cimino, componente della commissione Cultura – Ci auguriamo, a far emergere con più forza il grido di dolore che arriva dal mondo culturale, e a stimolare nuovi interventi nel Governo”.

“E’ decisamente ora di valutare le possibili misure di sicurezza e nuove modalità di apertura di teatri, cinema e musei, anche durante il fine settimana – scrive – D’altra parte, continua a non avere alcun senso consentire che si creino file davanti ai negozi e non autorizzare, al contrario, ingressi contingentati per una mostra”. I dati della Sicilia, in particolare, potrebbero portare a una prossima riapertura dei luoghi della cultura e del turismo, motore trainante dell’isola. “Sarà fondamentale programmare le riaperture con un orizzonte temporale medio-lungo, tenendo in considerazione i costi sostenuti dalle attività per adeguarsi agli standard di sicurezza: misure a ‘singhiozzo’ sarebbero davvero dannose, soprattutto per le attività come quelle teatrali che necessitano di programmare le stagioni con largo anticipo”.