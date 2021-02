Canicattì, brucia autovettura. E’ mistero sulle cause

Un incendio, di origine incerta, ha divorato un’autovettura di proprietà di un canicattinese. E’ successo nella notte. Tra gli abitanti della zona si sono vissuti momenti di panico alla vista delle fiamme alte. A bruciare una Golf Volkswagen, parcheggiata in via Giovanni Berchet, nel centro di Canicattì. Sul luogo intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, i quali, hanno domato le fiamme, evitando alle stesse di estendersi.

Durante il sopralluogo eseguito dai pompieri, e dalle forze dell’ordine, che si stanno occupando delle indagini, non sarebbero stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti. Gli stessi vigili non si sono sbilanciati sulle cause dell’incendio. Privilegiata la natura dolosa, ma in mancanza di certezze, non è escluso il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito.