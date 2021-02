Agrigento, incendio devasta 4 auto. Due appartengono a uomini delle forze dell’ordine

Un incendio ha danneggiato quattro autovetture, due delle quali appartenenti ad uomini delle forze dell’ordine, parcheggiate in via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento. E’ successo nel corso della notte. Si sono vissuti momenti di panico per le fiamme alte e il fumo. Sul posto, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento le fiamme, evitando alle stesse di provocare ulteriori danni. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno avviato le indagini.

Ancora da chiarire se le fiamme siano divampate, per un corto circuito, o si sia trattato di un attentato incendiario. Il rogo sarebbe divampato da una Mercedes, utilizzata da un quarantenne graduato delle forze dell’ordine, in servizio fuori regione.

In poco tempo le fiamme si sono poi estese alle macchine posteggiate a pochi passi: una Fiat Punto, di proprietà di un pensionato 72enne, una Kia Sportage di un 58enne anche lui appartenente alle forze dell’ordine, e una Peugeot 207, di proprietà di una pensionata sessantottenne. Solo la Mercedes è risultata essere coperta da polizza assicurativa. Tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro.