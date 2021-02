Giovane aggredito a San Leone: a ferirlo è stato un 17enne

Ricostruito l’episodio di violenza, accaduto sabato pomeriggio, nei pressi di piazzale Giglia, a San Leone. Un giovane 25enne, domiciliato in città, è rimasto sfregiato al volto, dopo essere stato colpito con un bicchiere di vetro. L’autore, anche lui rimasto ferito, è stato individuato, e rintracciato. Si tratta di un 17enne di Favara. Tutto quanto, sarebbe partito da alcuni apprezzamenti di un gruppetto di ragazzi, provenienti da un centro della provincia, rivolti ad una ragazza di Favara, che si trovava in compagnia del 25enne e suo fidanzato.

Sia la coppia, che la comitiva di giovani si trovavano seduti nell’area esterna di un bar. Da lì a poco hanno lasciato il locale, e si sono messi in disparte, per un chiarimento. All’improvviso, mentre la coppia di fidanzati e due “rivali” stavano discutendo, un terzo soggetto del gruppo, dopo avere afferrato un bicchiere di vetro, scagliandosi contro il, 25enne, lo ha colpito al volto. Praticamente gliel’ha rotto sulla guancia. l’aggressore, e i suoi amici, si sono allontanati velocemente.

Il ragazzo ferito, ha perso molto sangue, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno rimosso diversi pezzi di vetro finiti all’interno del taglio, provvedendo a medicargli la ferita, con diversi punti di sutura. Dopo le cure del caso è stato giudicato guaribile con una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, dopo avere ascoltato alcune testimonianze, e raccolto il racconto della vittima, e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno identificato l’aggressore, un 17enne, di Favara. Verrà denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate. Lo stesso minore, rimasto ferito alle mani a causa dei cocci di vetro, è stato accompagnato al presidio ospedaliero, per farsi medicare i tagli.