Covid in Sicilia, bollettino 22 febbraio: 412 nuovi casi e 19 morti

Gli attuali positivi nell’Isola sono 29.367, di cui 843 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (meno 3 rispetto a ieri), e altri 142 pazienti in terapia intensiva (meno 1 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 28.382. I casi complessivi di Covid-19 dall’inizio della pandemia sono 149.402. I guariti116.917, mentre il numero complessivo delle vittime sale a 4.018.