Covid e assembramenti, Micciché: “Sono molto preoccupato per quello che ho visto a San Leone”

Ci sono altri nuovi soggetti risultati positivi al Covid-19 ad Agrigento. E il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, si dice preoccupato dopo il fine settimana appena trascorso, che agli occhi di tutti, è sembrato un “liberi tutti”.

“Sono molto preoccupato per quello che ho visto nel weekend a San Leone – dice il primo cittadino -. Assembramenti in prossimità di locali, mascherine abbassate o completamente tolte, non spingono certo a pensare ad evoluzioni positive dei contagi. L’incoscienza di queste persone potrebbe causare un nuovo aumento dei contagi e un possibile ritorno alle zone arancione o rossa. A questo punto vi chiedo, ma ne vale la pena? Non possiamo stare più attenti e sperare che presto tutto questo venga superato?”.