Agrigento, segnalati assembramenti un po’ ovunque

Assembramenti un po’ ovunque, comitive di ragazzi poco accorte, per tanti la mascherina un optional, e chiuso un parrucchiere per uomo nel centro di Agrigento, per la mancanza degli obbligatori cartelli, riportanti il numero massimo di persone ammesse, contemporaneamente, sulla base dei protocolli e delle linee guida anticovid. Questo nel fine settimana, ad Agrigento, dopo che la Sicilia, è tornata in zona gialla

Tanti agrigentini hanno approfittato della domenica di sole in zona gialla, per una passeggiata a San Leone. Nel pomeriggio, e in serata, si sono formate così lunghe code, sia verso la zona della spiagge, che nei pressi del lungomare Falcone-Borsellino. Nonostante le restrizioni anti Covid si sono registrati assembramenti di giovani e meno giovani, soprattutto nelle vicinanze dei locali, e delle piazze. Le forze dell’ordine e gli agenti della polizia locale hanno tentano di limitare gli assembramenti, che si sono registrati.

I militari della Guardia di finanza di Agrigento, hanno chiuso – per la durata di cinque giorni -, un parrucchiere per uomo, in pieno centro cittadino, perché non rispettava le norme anti covid.