La nave privata che lavora per le piattaforme Eni “Asso 30”, arriva in rada a Porto Empedocle, per sbarcare 232 migranti, e un cadavere, che nulla ha a che vedere con il naufragio che si è registrato, nei giorni scorsi, a 15 miglia da Lampedusa.

I migranti sono stati soccorsi nel Canale di Sicilia. Subito dopo l’approdo, il gruppo una volta sottoposto ai tamponi anti-Covid, e alle procedure di fotosegnalamento, si procederà all’imbarco sulla nave quarantena “Allegra”.