Si torna in campo, coach Catalani: “Contro Bologna ci sarà da lottare”

Si torna in campo. La Fortitudo Agrigento affronta la terza sfida in poco meno di una settimana. I biancazzurri da una serie di vittorie di fila, ospitano il Bologna Basket. La partita si giocherà nelle mure amiche del PalaMoncada. Il big match di serie B è valevole per la quinta giornata del girone di ritorno. Fortitudo e Bologna si affronteranno alle 12:30, la partita è visibile su LnpTvPass e su AgrigentoTv (canale 96 del digitale terrestre).

“Ci aspetta un altro appuntamento importante – dice coach Catalani – una partita chiave per il nostro cammino in campionato. Ce la giochiamo in casa nostra, a due giorni di distanza dalla trasferta di San Giorgio, e dovremo cercare di fare le cose giuste. Bologna, al di là della posizione che occupa in classifica, è una squadra con un talento offensivo di primissimo livello e con grande fisicità, con il loro top scorer Alberto Conti e una coppia di lunghi molto prolifica come Beretta e Fontecchio. È un gruppo con ottime individualità che sino ad oggi ha espresso sempre un gioco corale di grande qualità. Dovremo cercare di rompere i loro equilibri, con tanto movimento, blocchi e continuità. Sarà una partita in cui dobbiamo lottare, mantenendo la concentrazione e l’intensità per tutti i 40 minuti”.