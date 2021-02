Ravanusa, brucia auto di bracciante agricolo. Danni pure a furgone e facciata palazzo

Un incendio ha devastato una Fiat Panda di proprietà di un cinquantenne, bracciante agricolo, del luogo. Ben presto le fiamme si sono propagate ad un furgone Fiat Scudo, appartenente ad un altro residente della zona, e al prospetto di un’abitazione. Tutto quanto si è verificato, nel corso delle ore notturne, in via Lincoln, nel centro di Ravanusa.

Sono stati gli abitanti della zona a dare l’allarme al 112. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i quali, hanno limitato i danni. I pompieri e i carabinieri della Stazione di Ravanusa, hanno eseguito un sopralluogo per cercare di risalire all’origine.

Nessun contenitore intriso di liquido infiammabile è stato rinvenuto nei paraggi, né tracce di benzina, né altro materiale sospetto. Si privilegia l’attentato incendiario. Ad appiccare il rogo potrebbe essere stato un ignoto piromane, per cause ancora oggi sconosciute. Anche se in mancanza di certezze non è escluso il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico della Panda,

L’utilitaria è stata completamente distrutta, mentre l’altro veicolo è rimasto danneggiato.