Naufragio al largo di Lampedusa, 47 salvati. Si cercano dispersi

Un barcone carico di migranti si è ribaltato durante le operazioni di trasbordo delle persone sulle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Il naufragio è avvenuto a 15 miglia a sud di Lampedusa. Al momento sono stati salvati 47 migranti, e sono ancora in corso le ricerche di eventuali dispersi.

Impiegato anche un elicottero del Secondo Nucleo Aereo Guardia Costiera di Catania. “Il soccorso di questa notte – si legge in una nota – avviene al termine di una giornata particolarmente intensa dal punto di vista operativo per l’elevato numero di imbarcazioni con migranti segnalate in arrivo”.