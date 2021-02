Impennata di contagi a Siculiana, i consiglieri di minoranza scrivono al Sindaco

Il capogruppo e i Consiglieri comunali di minoranza del gruppo consiliare “Viviamo Siculiana”, con una nota a firma di Vita Maria Mazza, si rivolgono al sindaco Peppe Zambito, perché preoccupati dall’impennata di contagi da Covid-19, a Siculiana.

“Nelle ultime settimane il nostro piccolo paese di Siculiana ha assistito ad una impennata dei casi di contagio da Covid 19 e, dunque, una crescita esponenziale dei soggetti positivi e di quelli posti in quarantena rispetto al numero degli abitanti – si legge nella nota -. Noi consiglieri di minoranza abbiamo sempre manifestato un atteggiamento riservato e fiducioso nelle scelte dell’amministrazione attiva, con la quale abbiamo sempre collaborato per il bene del nostro paese e continueremo a farlo; ma gli ultimi sviluppi della situazione della pandemia ci preoccupano non poco e ci impongono di rappresentarLe quanto segue”.

“In questi giorni di grave emergenza sanitaria per il nostro piccolo paese – continua – è in atto nelle famiglie con figli in età scolastica un dibattito molto serio circa l’opportunità o meno di mantenere aperte le scuole, in considerazione del fatto che la situazione epidemiologica nel nostro paese non è affatto rassicurante. Il rischio contagio è elevato e come da Lei sempre dichiarato nei vari video di aggiornamento sulla pandemia nel nostro comune , la situazione è preoccupante”.

“E ciò trova conferma nelle ultime ordinanze in tema di chiusure di piazze, villette, parchi giochi e, da ultimo, il mercatino settimanale. Siamo certi che le misure di prevenzione adottate in ambito scolastico non sono state mai disattese, ma il virus è entrato nelle nostre scuole e di conseguenza molti bambini hanno contratto il virus e sono stati posti in quarantena ed isolamento. Inutile negare che il contagio è sempre dietro l’angolo e gli assembramenti che inevitabilmente si vengono a creare potrebbero essere sicure vie di contagio”.

“Per questo, noi consiglieri di minoranza, nel farci portavoce delle istanze di molte mamme, sollecitiamo un’immediata chiusura delle scuole ( materna , elementari e medie ) ed uno screening generale sull’intera popolazione al fine del tracciamento del virus. Con conseguente riapertura delle scuole solo dopo avere verificato che l’indice di contagio nel nostro paese si sia abbassato. Riteniamo doveroso specificare che il diritto allo studio sia importante , che i bambini ed i ragazzi abbiano bisogno della scuola , ma che il diritto alla salute lo sia di più. Quindi, caro Sindaco chiediamo la Sua collaborazione oggi più che ieri”.

“Nel ringraziarLa per tutto quello che ha fatto sino ad oggi sul fronte della prevenzione da Covid 19 nel nostro comune , La invitiamo a prendere la decisione che tutti oggi chiedono: scuole chiuse, obbligo di tenere i bambini a casa e DAD; drive in per screening di massa a tutta la popolazione. Certi del suo senso umano e del suo senso del dovere”.