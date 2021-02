Covid in Sicilia, bollettino 20 febbraio: 474 nuovi casi e 18 morti

Nelle ultime 24 ore, accertati 474 nuovi casi positivi di Covid-19 in Sicilia, più 34 rispetto a ieri, a fronte di 23.307 tamponi effettuati. I morti sono stati 18. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, sabato 20 febbraio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: Agrigento: 24 (5.924 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 221 (42.125); Catania: 79 (40.972); Messina: 34 (19.488); Trapani: 18 (10.521); Siracusa: 45 (10.270); Ragusa: 21 (8.224); Caltanissetta: 15 (6.734); Enna: 17 (4.321).

Gli attuali positivi nell’Isola sono 29.906, di cui 862 ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (meno 22 rispetto a ieri), e altri 145 pazienti in terapia intensiva (meno 5 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 28.899. I casi complessivi di Covid-19 dall’inizio della pandemia sono 148.579. I guariti114.962, mentre il numero complessivo delle vittime sale a 3.981.