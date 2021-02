Agrigento, nuova truffa online: addebiti su carta di una donna

Qualcuno è riuscito a clonarle la carta, e con i suoi soldi, ha acquistato prodotti di telefonia per 100 euro, e app in generale, spendendo altri 52 euro. A vedersi addebitare, in tre operazioni, complessivamente 152 euro sulla sua PostaPay, senza aver mai fatto spese, è stata una quarantenne di Agrigento, caduta nella “rete” di un truffatore.

La vittima si è recata all’ufficio denunce, alla caserma “Anghelone” di via Crispi, ed ha presentato denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, adesso trasmetteranno l’incartamento, come spesso avviene in questi casi, ai loro colleghi della polizia Postale, che si occuperanno delle indagini.