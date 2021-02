Agrigento, in fiamme camion di disoccupato. Indaga la polizia

In fiamme un camion di proprietà di un disoccupato di Agrigento. Il mezzo si trovava parcheggiato in viale Sicilia, nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento. Qualcuno si è accorto delle fiamme e del fumo, quindi è scattato l’allarme al 112. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I soccorritori hanno lavorato per circa mezz’ora, prima di avere ragione delle fiamme, e successivamente mettere in sicurezza l’area interessata. I danni riportati dal camion, sono ancora in corso di quantificazione.

Secondo i primi accertamenti dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che si stanno occupando della indagini, l’incendio è di natura incerta. Potrebbe essere di matrice dolosa. E’ l’ipotesi privilegiata anche se non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile o contenitori sospetti. In mancanza di certezze la Polizia non scarta l’ipotesi del fatto accidentale, originato da un corto circuito delle parti elettriche.