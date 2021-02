Sodano espulso dal M5S: “Un enorme abbaglio”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del deputato Michele Sodano, espulso dal suo partito, il M5S.

“Buonasera cari amici. Voglio farvi una personale confessione. Vedete questa lettera? E’ stata recapitata questa mattina del 19 febbraio 2021 nella mia casella postale di Montecitorio. Ho deciso che la conserverò per sempre chiusa. Si, come molti di voi avranno già intuito, è la mia lettera di espulsione dal Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ho deciso che non la aprirò mai. Vi chiederete perchè? Consideratelo un gesto da Eroe Romantico di foscoliana memoria, voglio avere l’illusione che tutto ciò non sia mai accaduto, che questa espulsione sia solo un grande misunderstanding, un enorme abbaglio. Del resto mi sento ancora, e per sempre, un Parlamentare dai valori del Movimento 5 Stelle, uno di quelli venuto qui a Roma con grandi ambizioni di cambiare l’Italia, per dare il buon esempio, per convincere tanti della mia generazione che tocca a noi, che si può fare del bene”.

“Il Movimento ha esercitato un fascino e un ruolo straordinario nel nostro Paese. Io ricordo bene la prima volta che ne sentii parlare. Ero a Milano, nel caldo di una di quelle giornate dove insieme, tra studenti, si cercava di capire la migliore strategia per superare gli esami universitari: ‘Ma hai visto cosa hanno fatto questi? Il V-Day.. No Condannati in Parlamento.. Beppe Grillo’ Era il mio amico, e attuale fratello Andrea, ma tra i pensieri da studente e precoci disillusioni sulla contemporaneità lo liquidai dicendo: “Saranno dei buffoni, cosa devono fare.” Successe subito dopo che cominciai a seguire quello straordinario fenomeno con una profondissima passione, trovai bellezza, fiducia, progresso, trovai un modello positivo di cui parlare ai miei coetanei. In pochi riuscivano a vedere quello che vedevo io, e io insistevo, anche a costo di risultare antipatico. Non perché volessi convincere qualcuno, semplicemente, volevo che anche loro come me ritrovassero entusiasmo e speranza. Era necessaria! Erano gli anni di Berlusconi, Monti, di un Partito Democratico distantissimo dal popolo”.

“Nel 2012, qualche anno dopo, mi trasferii in Danimarca per intraprendere una nuova avventura universitaria. Non ci crederete, ma una delle cose che più faceva sentire legato alla mia amata Italia era il desiderio di seguire da vicino, forse di prendere parte in prima persona, a quella rivoluzione così tangibile, il Movimento 5 Stelle. Nel frattempo, tra post Facebook e interlocuzioni internazionali, continuavo a riempire la testa di tutti con il Mov, cercavo di spiegare che c’era una alternativa. Si c’era! Ed era valida! Non erano i professoroni della Bocconi, non era Elsa Fornero o Rutelli, era molto meglio. Erano persone come noi, dal cuore grande. Con Joanito, che sicuramente mi sta leggendo, fondammo il Meetup Movimento 5 Stelle Copenhagen. Passava il tempo e Joanito ricorderà che, a tutti costi, quelle fredde serate dell’inverno Danese, erano un appuntamento fisso per guardare in streaming su La7 le ospitate live di Luigi Di Maio, Toninelli, Di Battista, della Taverna. Forza!, Dai gliel’avete fatta, bravi!, si esultava insieme come se avesse segnato al novantesimo la Nazionale Italiana”.

“Dopo 5 anni di Danimarca, che voglio sintetizzare in una straordinaria vita tra un lavoro da Manager in una delle più grandi multinazionali della pubblicità e le hippie vibes della civiltà nordica, decisi di mollare tutto. Con un solo scopo. Seguire la campagna elettorale del 2017 di Giancarlo Cancelleri. Ricordo perfettamente il mio pensiero ricorrente, che riassumerò in una sola parola: ‘Non posso assolutamente essere assente nel periodo storico dove sta accadendo una delle cose più importanti che potrebbe mai succedere nella mia Sicilia. Possiamo farcela e serve l’aiuto di tutti, anche il mio, adesso o mai più, ciao ciao Danimarca!’. Tornai in Sicilia, non conoscevo nessuno del Movimento, ma mi feci apprezzare subito, candidandomi a svolgere qualsiasi mansione con umiltà ed enorme entusiasmo. Non vincemmo, c’era amarezza, non lo nascondo, ma non tutto va sempre come speriamo, ognuno di noi lo impara nel corso della vita. A novembre ci furono pure delle incomprensioni con il Meetup di Agrigento, ma si sa, queste sono cose che capitano”.

“Fu una calda mattina di gennaio 2018, credo, che scrissi una mail a Giancarlo Cancelleri allegando il mio Curriculum Vitae per propormi come candidato nel collegio uninominale di Agrigento. Quella mattinata fui inquieto, mi dicevo: ‘Michele, ma il massimo che sai fare è mandare un CV? Non puoi non dirgli apertamente cosa ti spinge a cimentarti in questa esperienza, le tue intenzioni, il tuo modo di vedere la vita e il mondo’. Così nello stesso giorno, scrissi una seconda mail. Solo oggi, per la prima volta dopo tre anni sono andato a rileggerla. Ecco qualche estratto, recita: Sono rientrato in Italia lo scorso agosto per contribuire alla rinascita del nostro territorio. Sentivo la necessità di esercitare il dovere civico di spendermi per il bene comune”.

“E ancora: Non ho mai smesso di fare attivismo anche mentre vivevo all’estero e adesso sogno di lavorare per la mia nazione, promuovendo le politiche sociali che ho sperimentato in Scandinavia e mettendo al servizio del paese l’esperienza internazionale fondamentale per operare nell’attuale contesto globale. Molti degli sforzi della mia azione saranno indirizzati nel ricercare le condizioni necessarie per il ritorno dei nostri connazionali, proponendo azioni economiche e fiscali che possano facilitare il rientro, assicurare un adeguato livello di benessere alla popolazione e fornire in maniera equa gli strumenti per creare valore”.

“Vi sto forse annoiando? Allora vado al sodo, qualche giorno dopo venni chiamato da quella voce per me adorabile, che aveva il suono della rivoluzione cubana. Era Giancarlo: “Te la senti?”. Poi ci fu Matteo Mangiacavallo, poi Ignazio Corrao. Immaginate che sogno può essere stato per me quella corsa al Parlamento Italiano, per combattere al fianco di Luigi Di Maio, di Alessio Villarosa, di Riccardo Fraccaro. Dal momento della mia elezione, non ho mai smesso di pensare, neanche per un solo giorno, alla mia attività politica, a cosa potrei o avrei dovuto fare per dare un contributo sempre maggiore. Sono stato un Portavoce modello, rispettoso, visionario a tratti, ho restituito ogni mese i famosi 2000 euro, per un totale, ad oggi, di 62mila e 500 euro”.

“Adoro, il Movimento e vi spiego perché. Ha il grande merito di aver portato nelle istituzioni centinaia e centinaia di persone splendide, pulite, e si, anche competenti. Le riconoscete lontane un miglio rispetto a un Gasparri qualunque. (Scusa Gasp se ho scelto te come esempio di persona che secondo me non dovrebbe fare politica)”.

“Con la mia astensione al primo voto di fiducia ho fatto un errore? Si, no? Forse si? Forse no? E’ vero non ho rispettato il quesito di Rousseau, a cui io stesso ho votato Si, ma onestamente immaginavo che uscisse uno scenario diverso dalle contrattazioni per formare il nuovo governo, lo ammetto. Dai migliaia di feedback ricevuti, mi sembra di capire che la mia è stata una scelta compresa dai cittadini e dalla nostra base, che ha un suo perché. Nella mia dichiarazione di voto ho detto chiaramente che sono pronto a confermare ogni fiducia a Mario Draghi, che il mio non è un no ideologico. Vorrei solo, a tutela degli 11 milioni di Italiani che ci hanno scelto, che si metta nero su bianco che sulla prescrizione non ci saranno arretramenti, che, nonostante qualche forza politica non sia d’accordo, si proceda immediatamente con una seria riforma sul conflitto di interessi come ci chiede l’Europa da anni. Voglio sapere che il modello industriale non sarà quello dell’Ilva di Taranto come vuole la Lega, ma quello dell’economia circolare e delle rinnovabili”.

“Non so se ci saranno dei passi indietro rispetto a queste espulsioni, ma mi sento solo di dire un’ultima cosa. Con queste epurazioni, il Movimento 5 Stelle perde dei presidi di lotta alle mafie nei territori di tutta Italia, perde una rappresentanza bella, utile, che ha portato risultati importanti nei collegi di appartenenza, perde dei bravi ragazzi, come Raphael Raduzzi, Davide Zanichelli, Rosa Menga, Cristian Romaniello, Yana Ehm, Paolo Giuliodori, il nostro Viceministro Alessio Villarosa, che ha ristorato i truffati dalle banche, e tanti altri ancora. Maria Laura Paxia, Simona Suriano, Alvise Maniero, Emanuela Corda, Francesco Forciniti, e potrei andare avanti! Più di 45 in un colpo solo! Il Movimento perde tanto e tutti noi ne soffriamo”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che mi stanno scrivendo messaggi di solidarietà. Sto bene e sempre con il sorriso in volto, con più voglia di fare che mai. Il Movimento è straordinario ma deve evolversi e superarsi. Deve avere una leadership forte, una visione che appassioni tutti i giovani e rafforzare la sua meritocrazia interna. E, per entrare nel tema del giorno, non può più trattare da traditori le voci in dissenso. Se fossi leader di partito riterrei addirittura strategica la presenza di correnti minoritarie, che possano far valere con più vigore i principi cardine del Movimento stesso ed evitare così che ci si appiattisca completamente in una situazione dove bisogna essere mansueti, perché si fa parte di una maggioranza troppo ampia. Il pluralismo, se garbato, elegante, sensato e sano è forza e il Movimento lo deve imparare”.

“Sono certo ci sarà tempo per tutte queste analisi e riflessioni, anche in vista di ciò che accadrà nel prossimo futuro. Nessuno mi può togliere dalla testa che, tra pochi mesi, la Lega, Forza Italia, il Partito Democratico e Italia Viva si coalizzeranno per mettere in minoranza il Movimento e farlo uscire dalla Maggioranza. A quel punto si dovranno ritirare i Ministri e ci si ritroverà con il cerino in mano. Voglio scusarmi con i colleghi del 5 Stelle che si sono sentiti offesi da questo gesto preso “in autonomia” da parte mia e degli altri 29. Io proprio non ce l’ho fatta a dare questo Si a scatola chiusa”.

“E, per concludere, chissà se forse tra molti, moltissimi anni, aprirò quella lettera recapitata quella mattina, del 19 febbraio 2021, nella mia casella postale di Montecitorio, e magari scoprirò che dentro non c’era la mia espulsione, che in realtà c’era solamente un invito, magari a una nuova tappa di un concerto di Paul McCartney, la pandemia è finita e tutto è tornato alla normalità. Viva i valori più puri del Movimento e, nonostante oggi io sia stato espulso dico, viva il Movimento e tutto ciò a cui ha dato vita, viva l’Italia che cambia con la forza dei coraggiosi e degli onesti. L’operazione di rinascita è in atto e siamo tutti invitati a parteciparvi”.