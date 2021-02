Agrigento, furto in uno studio medico: ladri portano via i computer

Ignoti ladri si sono intrufolati in uno studio medico ed hanno portato via i computer. E’ accaduto in via Manzoni, nel rione del campo sportivo, ad Agrigento. Ad agire, verosimilmente, una banda di malviventi.

I responsabili sono penetrati nella casa scassinando una finestra. Una volta dentro hanno messo a soqquadro alcuni ambienti dell’immobile, e si sono impossessati dei pc. Poi si sono allontanati velocemente, facendo perdere le proprie tracce.

Al medico, dopo la scoperta, non è restato altro da fare che, rivolgersi il 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, i quali, in seguito ad un sopralluogo hanno avviato le indagini.