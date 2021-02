Si chiude esperienza dell’attuale Cda del Gal Sicilia. Milioni di finanziamenti per imprese ed enti

Dopo tre anni domani sarà eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, il presidente, il vicepresidente e l’amministratore delegato del Gal Sicilia Centro Meridionale. Ruoli finora rispettivamente ricoperti da Giuseppe Guagliano, Alfonso Vassallo, Rosario Marchese Ragona che con Lillo Cremona, ex sindaco di Naro, e Mimmo Randisi hanno diretto con risultati molto soddisfacenti il percorso dell’avvio attuativo del Piano di Azione Locale distretto Rurale Sicilia centro Meridionale.

Infatti, nonostante le innumerevoli difficoltà determinate dalla pandemia Covid-19, il Consiglio di Amministrazione del Gal SCM ha già emanato tre importanti bandi finalizzati quali: “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”, per il quale sono stati presentati 13 progetti per investimenti comprensivi di Iva pari a 1.971.282 euro, di cui 1.265.952 euro di contributi richiesti.

“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del turismo, per il quale sono stati presentati 23 progetti per un totale di investimenti comprensivi di Iva pari a 1.753.331 euro, di cui 1.131.297 euro, di contributi richiesti. “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” per un importo complessivo di contributi pari 1.400.000 euro. Deliberato ieri sera è anche il Bando relativo al Fesr “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”, i cui beneficiari saranno i tredici comuni soci/partner del Gal SCM. Tale Bando comprende le tre azioni: 2.2: “Atelier multimediali della conoscenza” per un importo di 1.740.000 euro ; “Realizzazione e promozione di itinerari

turistici dell’identità rurale e delle reti di cooperazione” per un importo di 260.000 euro e “Oasi dell’Accoglienza” per un importo di 255.084,64 euro, e per un totale complessivo di contributi a fondo perduto di 2.255.084,64 euro.

A tali Bandi per la realizzazione di 63 interventi, di cui 39 di iniziativa pubblica e 24 di iniziativa privata e per un ammontare complessivo di 5.055.084,64 euro di contributi, va anche associato l’Avviso di chiamata a progetto del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale, a favore dei 13 comuni soci/partner del Gal SCM, per il Po Fesr Sicilia 2014- 2020 per contributi a fondo perduto di 1.500.000 euro , relativi a “ Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”.

“Credo- dichiara il Presidente Giuseppe Guagliano- che in questi anni abbiamo lavorato esclusivamente per la crescita di questa parte del territorio della provincia di Agrigento. I risultati- conclude- sono sotto gli occhi di tutti e nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di Covid abbiamo avuto una risposta massiccia da parte degli imprenditori locali con la presentazione di progetti che hanno superato la dotazione finanziaria e per i quali ci siamo adoperati per reperire le somme necessarie”. “Lasciamo- aggiunge l’amministratore delegato Rosario Marchese Ragona- tanti progetti finanziati da realizzare che presto vedranno la luce. Sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo svolto a favare dei 13 comuni della provincia di Agrigento che fanno parte del Gal Scm. Possiamo dire di avere contribuito- conclude Ragona- in maniera determinante alla rivitalizzazione dal punto di vista economico e culturale dei nostri centri ed i frutti saranno raccolti da adesso in poi. E’ stata una esperienza davvero coinvolgente ed allo stesso tempo entusiasmante”.

Il messaggio che voglio lanciare- continua Lillo Cremona ex sindaco di Naro- è quello che strumenti come il Gal, servono a valorizzare un territorio già di per se depresso. Sicuramente vanno potenziati se si vuole parlare di rilancio totale. Voglio sottolineare- conclude Cremona- che ognuno di noi ha svolto il proprio mandato a titolo gratuito e che durante il mio percorso ho incontrato gente sicuramente per bene che ha lavorato soltanto per lo sviluppo di questo territorio”. Un particolare ringraziamento ha rivolto al CdA uscente il Direttore del Gal SCM Olindo Terrana il quale ha sottolineato: “Grazie alla positiva e proficua sinergia fra Consiglio di Amministrazione e Ufficio di Piano del Gal SCM si è potuto conseguire il positivo risultato odierno di avere una percentuale di impegno di spesa Feasr, pari al 93,19% e una percentuale di impegno di spesa e Fesr del 52,45%. Tale successo – conclude- va adesso alla prova più difficile: realizzare bene e presto le iniziative previste”.