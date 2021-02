Cattolica Eraclea, eredita antico fucile e lo consegna ai carabinieri

Un antico fucile, di importanza storica, è stato consegnato dai carabinieri del Comando del Comando provinciale di Agrigento, alla Soprintendenza ai Beni culturali, per essere tutelato ed esposto in museo. A portare l’arma in caserma è stato un farmacista di Cattolica Eraclea, che lo aveva eredito dal padre, e non aveva alcuna intenzione di conservare l’arma.

Dai successivi accertamenti fatti il fucile è risultato essere di importanza storica, perché ha il “tromboncino” ad avancarica, con meccanismo alla catalana, ed è d’importazione spagnola. Pur risalendo almeno al 1860, si presenterebbe infatti in perfette condizioni, e sarebbe persino dotato ancora di pietra focaia. Ed ancora vi è lo stantuffo per la polvere da sparo. L’arma era di quelle utilizzate soprattutto dai briganti durante la fase post unitaria.