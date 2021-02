Petix nominato direttore istituzione culturale “Terra del Parnaso”

E’ stato nominato, con determina sindacale n. 22/2021, il direttore dell’Istituzione Culturale “Terra del Parnaso”. A ricevere l’incarico Giovanni Petix, istruttore amministrativo e contabile, e responsabile dei Servizi Culturali del Comune di Canicattì.

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo dato che trattasi di dipendente comunale in servizio. La proposta della nomina è stata elaborata dal CdA del suddetto organismo strumentale, composta da Katia Farrauto, Barbara Cappucci e Guccione Alessia, sulla base delle comprovate esperienze e capacità gestionali di Petix, e condivisa e approvata dal sindaco, Ettore Di Ventura.