Il Tar accoglie ricorso, Lo Voi e Viola ritornano in corsa

Accolti il ricorsi del procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, e del procuratore generale di Firenze, Marcello Viola. Respinto invece il ricorso del procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo. Queste le decisioni del Tar del Lazio, che ha annullato la nomina di Michele Prestipino a capo della Procura di Roma.

Si riapre dunque la partita per la nomina nella più importante procura italiana, decisa lo scorso 4 marzo, e i due magistrati siciliani tornano in lizza. L’ultima parola spetta al Csm dopo un probabile ricorso al Consiglio di Stato da parte di Prestipino.

A presentare i ricorsi sono stati gli avvocati Salvatore Pensabene Lionti per Lo Voi, Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia per Viola. Per il Tar non sono stati valutati adeguatamente i titoli dei candidati.