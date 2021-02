Il rilancio di Cammarata: tra itinerari turistici, tradizioni storiche ed enogastronomia

L’ingegno di due ragazze ha portato alla ribalta Cammarata, con un video di realizzazione del progetto “Pcto per l’alternanza scuola-lavoro” promosso dall’ Iiss “Luigi Pirandello” di Bivona, ad opera del Dirigente scolastico Giuseppina Gugliotta, e del responsabile Pcto, la professoressa Ferlita Maria Teresa.

L’iniziativa in sinergia con l’associazione “Val di Kam”, dal suo promotore, e relatore Pierfilippo Spoto, che ha saputo infondere negli studenti la conoscenza di una nuova forma di turismo, il “turismo relazionale”, coinvolgendoli nella realizzazione di alcuni itinerari turistici, che interessano tutti i Comuni dei Monti Sicani, ciascuno per le sue peculiarità e caratteristiche.

Jessica Li Gregni e Alessia Miceli, studentesse dell’ultimo anno dell’istituto alberghiero, settore Accoglienza Turistica, coadiuvate dai tutor La Barbera Domenica e Costa Vincenza Maria hanno realizzato un video per la promozione del turismo locale, interessando i titolari di alcune aziende, alcuni commercianti del territorio ed alcuni cittadini che hanno fatto rivivere le tradizioni storiche ed enogastronomiche di Cammarata.

Altresì è presente l’amministrazione nella persona del sindaco Giuseppe Mangiapane, che ha collaborato con entusiasmo alla realizzazione del video. Vi hanno partecipato: l’azienda agricola di Luigi Rizzico, la cooperativa “Tumarrano”, la macelleria Giambrone, il Bar Sicilia e la Scuderia Accardo. Le riprese ed il montaggio sono stati effettuati da “Ciak” studio fotografico.

Le due ragazze, viste le restrizioni dettate dalla pandemia, hanno voluto far conoscere ed apprezzare le bellezze locali al fine di incrementare il turismo nel loro territorio, in modo da dare un segno di speranza e di rinascita per l’economia del paese.

Coinvolti anche alcuni cittadini: Antonella Pizzuto, Maria Lo Scrudato, Mariapina Impalli, Caterina Sciacchitano, Paolina Coniglio, e Salvatore Solazzo. Vi hanno partecipato come comparse, che hanno rievocato con i loro splendidi abiti d’epoca la storia delle nobili famiglie cammaratesi, Maria Concetta Ciulla, Irene Genuardi e Fabiola Mangiapane, coadiuvate dai giovanissimi Luigi Lo Sardo, Elisabetta Lo Sardo, Gaia Lo Sardo ed Elide Lo Sardo.