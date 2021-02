Giganti veri, Agrigento lotta e vince: Sangiorgese battuta!

Una partita dal doppio volto. La Fortitudo Agrigento inizia la sfida contro Sangiorgese male, malissimo. I parziali, al pronti via, di 10-0 raccontano di una sfida che di certo non era iniziata nel migliore dei modi, ma che – fortunatamente per Agrigento – è finita bene. I “giganti” vincono in trasferta contro la Sangiorgese imponendosi con il punteggio di: 68 a 99. Due quarti sotto e poi il ruggito vero di Agrigento. Il sorpasso firmato Costi ed una difesa che ha subito troppo.

Sangiorgese ha messo paura ai biancazzurri di Catalani. Bianchi e Picarelli sono riusciti a infilare punti pesanti. Ale Grande ha preso per mano la squadra e l’ha condotta ad una vittoria importante ai fini della classifica. Bene Costi, personalità e doppia cifra per il giovane della Fortitudo Agrigento.

I biancazzurri hanno cambiato “faccia” nel terzo quarto. Trenta punti realizzati ed un parziale che ha sorriso ai “giganti” di coach Catalani. Sotto canestro anche Rotondo ha fatto la voce grossa: 18 punti e valore aggiunto in una serata non facile per Agrigento. I biancazzurri mettono in fila la settima vittoria consecutiva e portano via due punti importantissimi.