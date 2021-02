Cimino: “Il Sud sarà il banco di prova di questo governo”

“Il Sud sarà il banco di prova di questo governo perché sviluppo economico e progresso del Paese si potranno raggiungere soltanto nel giorno in cui il divario Nord-Sud sarà colmato”. Rosalba Cimino, deputato del Movimento 5 Stelle dichiara di star lavorando a un progetto per rilanciare le aree del Meridione più penalizzate.

“Questo sarà il nostro obiettivo principale – afferma Cimino – il NextGenerationEU, il piano dell’Europa per la ripresa dopo il crollo causato dall’emergenza Covid-19, è un’opportunità che non potrà capitare una seconda volta, quindi bisogna lavorare per fare il massimo per dare nuova linfa alle zone che ad oggi sono fuori dalla competitività che l’Europa richiede. Per questo motivo – continua Rosalba Cimino – stiamo lavorando ad un progetto da sottoporre a Draghi per rilanciare il Meridione con una parte delle risorse messe in campo dal Recovery Fund. Ogni Regione merita di viaggiare alla stessa velocità, di poter accedere a trasporti, mobilità sostenibile, tecnologia digitale, servizi sanitari e servizi idrici, gestione dei rifiuti efficiente, scuole e università che possano formare cittadini all’altezza del futuro che ci attende”.