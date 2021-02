Campobello, il ciclista travolto e ucciso da un’auto: indagata automobilista

La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un’inchiesta sull’investimento mortale del ciclista Giuseppe Bonaventura, 62 anni, di Ravanusa, commissario capo del Corpo Forestale regionale, in servizio a Licata, travolto e ucciso da un’auto.

Per la conducente dell’automobile, rimasta illese, ma sotto choc per l’accaduto, è scattata la denuncia d’ufficio per omicidio stradale, un atto dovuto in quanto la dinamica dell’incidente, ora è al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Licata.

Giuseppe Bonaventura, ieri mattina, era solo. La sua vita s’è fermata sulla strada statale 557 di “Campobello di Licata”, all’altezza del chilometro 1,200. Travolto da una Audi A4 station wagon, guidata dalla donna. Per lui nopn c’è stato nulla da fare.