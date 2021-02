Caltanissetta e Canicattì, blitz “River”: 11 arrestati. Droga anche nei pannolini

Per approvvigionarsi di cocaina si recavano a Canicattì e Catania, per poi rivenderla a Caltanissetta, e acquistavano circa 100, e anche 200 grammi a settimana, che poi tagliavano per rivenderla a 100 euro al grammo, incassando il doppio del costo della droga. L’organizzazione messa in piedi da Giuseppe Fiume, 51 anni, è stata sgominata dai carabinieri di Caltanissetta con undici arresti dell’operazione denominata “River”, che sono partiti dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia del clan Cappello di Catania.

Quest’ultimo aveva parlato della vendita di droga a “Giuseppe”, che faceva il custode alla villa comunale. Alla sua identità sono arrivati i carabinieri: Giuseppe Fiume, che, secondo l’accusa. aveva organizzato un’attività di spaccio di tipo familiare, insieme al fratello Alessandro, al figlio Eros e al genero Mario Ragusa.

I provvedimenti riguardano: Giuseppe Fiume, 52 anni, residente a Caltanissetta (custodia cautelare in carcere); Eros Fabrizio Fiume, di Caltanissetta (custodia cautelare in carcere); Alessandro Fiume, 38 anni, di Caltanissetta (custodia cautelare in carcere); G.D., (arresti domiciliari); Mario Ragusa, 28 anni, di Caltanissetta (custodia cautelare in carcere); Michele Ventura, 41 anni, di Caltanissetta (custodia cautelare in carcere); Isidoro Di Stefano, 38 anni di Catania (custodia cautelare in carcere); Santo Puglisi, 50 anni, di Catania (custodia cautelare in carcere); Emanuele Cosimo Tringali, 41 anni, di Catania (custodia cautelare in carcere); Diego Milazzo, 37 anni, di Canicattì (custodia cautelare in carcere); Maurizio Emanuel Santoro, 30 anni, di Caltanissetta (custodia cautelare in carcere).

La polvere bianca viaggiava anche all’interno dei pannolini dei figli di due di loro. Questi ultimi poi operavano in maniera diversa. Il primo, infatti, spacciava direttamente nella sua abitazione di via Redentore dove quotidianamente si recavano decine di persone, tra studenti, artigiani, commercianti e professionisti. Il secondo, invece, consegnava la droga all’interno della sua Alfa Romeo 147 in giro per Caltanissetta e San Cataldo. Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Caltanissetta su richiesta della locale Procura Distrettuale.

Nel corso dell’indagine, a giugno e luglio del 2019, Giuseppe Fiume e Mario Ragusa, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovati in possesso di circa 56 grammi e 140 grammi di cocaina. Eseguite perquisizioni per il ritrovamento di armi e droga nelle abitazioni degli arrestati.

“Un plauso all’Arma dei Carabinieri coordinata dai Pubblici Ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia per l’operazione antidroga che ha inferto un duro colpo al traffico di cocaina nel nostro territorio. Il consumo di sostanze stupefacenti è da tempo un problema grave e radicato che coinvolge soprattutto i più giovani ma che in un momento di grande fragilità del tessuto sociale delle nostre comunità, lacerate dagli effetti della pandemia, assume una rilevanza sempre più drammatica. Con una mozione approvata nei mesi scorsi in Consiglio Comunale si è sollevata la questione della assenza nel dibattito pubblico a tutti i livelli, in sede nazionale, regionale, locale, di questa enorme tematica, che viene affrontata con dedizione ed efficienza dalla Magistratura e dalle Forze dell’Ordine, cui siamo grati, ma che abbisogna di maggiore attenzione da parte della Politica e di una continua azione di contrasto sul piano culturale”, dice il presidente del Consiglio comunale di Canicattì, Alberto Tedesco.