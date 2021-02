Badanti scomparsi, trovati resti umani in una villa

Resti umani sono stati trovati all’interno di una villa in contrada “Tivoli”, ad una decina di chilometri da Siracusa, dove sarebbero scomparsi sei anni fa, Alessandro Sabatino, 40 anni e Luigi Cerreto, 23 anni, entrambi casertani, che lavoravano come badanti presso un anziano, e si persero le tracce il 12 maggio 2014. Il ritrovamento sarebbe avvenuto nella villa di Giampiero Riccioli, figlio dell’anziano che Sabatino e Cerreto assistevano. L’uomo è indagato per duplice omicidio.

La svolta dopo le indagini degli agenti della squadra Mobile. Nella villa di Giampiero Riccioli, figlio dell’anziano che Alessandro e Luigi assistevano, sono arrivati gli agenti della polizia Scientifica, e l’unità cinofila e diversi mezzi escavatori. L’attività si sarebbe concentrata prima in un terreno vicino alla villa, e poi all’interno della stesse casa, dove i due vivevano con l’anziano. La Procura di Siracusa aveva ricostruito gli ultimi movimenti della giornata della scomparsa dei due e si concretizzò l’ipotesi che Alessandro e Luigi fossero stati uccisi, e i loro corpi gettati in un pozzo.

L’inchiesta è stata avocata a ottobre 2020 dalla Procura Generale di Catania, dopo la seconda opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal legale dei familiari.