Valenti nominato coordinatore Udc per il comune di Realmonte

Il Coordinatore del Collegio di Agrigento, Francesco Messina, sentito il parere del Vicecoordinatore e dei componenti del Coordinamento del Collegio di Agrigento ha ratificato la nomina quale Coordinatore dell’Udc Italia del Comune di Realmonte del Consigliere comunale Pasquale Valenti.

“La scelta del Consigliere Valenti – dichiara il Coordinatore Messina – è una scelta dovuta alle capacità mostrate. La sua adesione al movimento è un motivo di orgoglio. Un giovane molto attivo nel sociale che ha ottenuto alle ultime amministrative un importante e considerevole consenso elettorale che gli ha permesso la elezione alla carica di Consigliere Comunale di Realmonte. L’obiettivo che, come Udc Italia ci siamo posti, è quello di continuare ad organizzarci territorialmente – conclude Messina- riscontrando nei giovani la voglia di apportare il proprio contributo alla politica attiva nonché l’apporto di soluzioni innovative ed al passo con i tempi”.

“Ringrazio tutti i vertici dirigenziali nazionali e provinciali dell’Udc – dichiara il Consigliere Bruno Gallo – il coordinatore Messina, ed il vice-coordinatore, Consigliere Rino Lattuca, nonché di tutti i componenti del Coordinamento del Collegio di Agrigento per la nomina quale Coordinatore dell’Udc Italia per il Comune di Realmonte. Sono convinto che grazie al contributo ed alla organizzazione territoriale del partito potremo offrire un importante contributo ai cittadini. Come Udc lavoreremo a diversi progetti in tal senso”.